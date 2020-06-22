محمد فؤاد سجل أغنية “جاية في وقتها”

متابعة بتجـــــــــرد: سجل الفنان محمد فؤاد أغنية من ألبومه الجديد بعنوان “جاية في وقتها”، حيث يتعاون فيها لأول مرة مع الملحن مصطفى شكري، وهي من كلمات وائل توفيق، وتوزيع أحمد أمين، ومن المقرر طرحها في الأيام المقبلة على “يوتيوب”.
من ناحية أخرى، كان فؤاد أعلن أنه أنجز تصوير كليب بعنوان “شكوى إلى الله” في مدينة الفيوم، بعد غياب سنوات عن عالم الفيديو كليب، وخاصة أن آخر ألبوم لفؤاد كان في عام 2010 بعنوان “بين إيديك”.
وقال فؤاد، في تصريحات صحفية، إنه أنجز الألبوم الجديد، وينتظر طرحه في الوقت المناسب، لافتًا إلى أنه سوف يصور عددًا من الأغنيات الجديدة من الألبوم خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن الألبوم المقبل لن يحمل اسم “سلام”، كما كان مقررًا له، بعد تسريب عدد من أغنياته، مضيفًا أن الأغنيات التي تم تسريبها لن تطرح في الألبوم، وأن جميع الأغنيات ستكون جديدة.
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