بعد غياب 5 أعوام.. مكي يعود لعباءة “الكبير أوي”

متابعة بتجـــــــــــرد: في سرية تامة، تعاقد الفنان المصري أحمد مكي على تقديم جزء سادس من مسلسل «الكبير أوي» لتقديمه في دراما رمضان المقبل، وذلك بعد مرور 5 أعوام على تقديمه الجزء الخامس عام 2015.

وقال مصدر، لـ «الرؤية»، إن الجهة المنتجة تدرس عدم الاستعانة بخدمات الفنانة دنيا سمير غانم كما حدث في الجزء الخامس، خاصة أن أحداث الجزء السادس تشمل وجود أكثر من بطلة لم يتم الاستقرار عليهن إلى الآن، مضيفاً أن السيناريست مصطفى صقر يعكف حالياً على كتابة المعالجة وأولى الحلقات.

ويشارك في بطولة «الكبير أوي» بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أحمد فتحي، محمد سلام، حسين أبو حجاج، من إخراج أحمد الجندي.