عائلة توم بيتي تطلب من ترامب عدم استخدام أغانيه في حملته

متابعة بتجــــــــــرد: وجَّهت عائلة نجم الروك الراحل توم بيتي انتقاداً شديداً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدامه أغنيته الشهيرة «آي وونت باك داون» أو «لن أتراجع» في مؤتمر انتخابي حضره عدد قليل من المؤيدين في تولسا بولاية أوكلاهوما، وبعثت لحملته بتحذير للكف عن استخدامها.

وقالت عائلة بيتي على تويتر مساء أمس: «لا يحق لترامب بأي حال استخدام هذه الأغنية لدعم حملة تهمل الكثير من الأمريكيين والمنطق السليم».

وذكرت التغريدة الموقعة من دانا أرملة بيتي وزوجته السابقة جين وابنتيه أدريا وأنا كيم: «لم يكن توم بيتي ليقبل أبداً أن تستخدم إحدى أغنياته في حملة كراهية، الراحل توم بيتي وأعضاء أسرته يقفون بحزم ضد العنصرية والتمييز من أي نوع».

واستخدمت الحملة أغنية بيتي في مؤتمر انتخابي، أمس السبت، جذب عدداً قليلاً من الحضور بمركز (بي.أو.كيه) الذي يتسع لـ19 ألف شخص.