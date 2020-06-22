فرقة "آبا" السويدية تفتتح متحفا لمنسق الأغاني أفيتشي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مجموعة ترفيهية يمتلكها أعضاء فريق "آبا" السابق عن افتتاح متحف مخصص لمنسق الأغاني (دي جي) السويدي أفيتشي في 2021 في العاصمة السويدية.

وسيضم المتحف المسمى "تجربة أفيتشي" مفردات تذكارية وصورا ومقاطع مصورة لم تعرض من قبل وموسيقى نشرت وأخرى لم تنشر من قبل وسوف تكون جزءا من موقع "سبيس" في ستوكهولم الذي يضم الموسيقى وصناع المحتوى والمشغلين المستقبليين ومؤسسة أنشئت باسم "أفيتشي".

وتعد منشأة "سبيس" مملوكة وتدار من جانب مجموعة بوب هاوس إنترتينمينت، التي تأسست عام 2014 من قبل العضوين بفريق "آبا" بيورن أولفوس وكوني جونسون، كما أن المجموعة تمتلك أيضا وتدير "متحف آبا" في ستوكهولم.

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وكان قد جرى العثور على تيم بيرجلينج واسم شهرته أفيتشي، متوفيا في سلطنة عُمان في نيسان/أبريل 2018 عن عمر الثامنة والعشرين.

وجاء في بيان صحفي أن المتحف سوف يتعقب حياة بيرجلينج "من شخص عادي منعزل محب للموسيقى إلى نجم مشهور، من غرفته في فترة الصبا لتي بدأ منها كل شيء إلى استوديو لوس أنجلس حيث صُنعت أهم ابداعاته".

وكان الفنان معروفا بأعمال ناجحة مثل "ليفيلز" و"صن شاين" و"ويك مي أب".