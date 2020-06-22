وفاة نجل نجم "مسرح مصر" أوس أوس

الخليج 365الإثنين 2020/6/22 11:56 ص بتوقيت أبوظبي
توفي نجل الفنان الكوميدي المصري محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" في الساعات الأولى من صباح الإثنين، عن عمر ناهز 3 أشهر، إثر سقوطه في المنزل.
وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان "علي" وهو الابن الثاني لأوس أوس، وعلى رأسهم أشرف عبدالباقي، وأشرف زكي، ومحمد عادل إمام، وأحمد فهمي وسليمان عيد.
وكان أوس أوس، نجم "مسرح مصر"، احتفل مؤخراً بعيد ميلاد نجله الأكبر موجهاً له رسالة على "فيسبوك" و"أنستقرام" جاء فيها: "ابني وصاحبي وحبيبي كل سنة وأنت طيب ويا رب أشوفك أنت وأخوك علي أحسن ناس في الدنيا بحبكم أوي وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتي".
وشارك أوس أوس في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" مع حمدى المرغني، بجانب بيومي فؤاد وحجاج عبدالعظيم وانتصار.
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