الفنانون يواسون أوس أوس بعد وفاة ابنه الرضيع

فُجع الفنان محمد أسامة الشهير بـ “أوس أوس” بوفاة ابنه البالغ من العمر ثلاثة أشهر بعد سقوطه في المنزل، وقد تم دفن جثمان الطفل في مدافن العائلة في صلاح سالم بحضور أشرف عبد الباقي، أحمد فهمي، أشرف زكي، محمد إمام، علي ربيع ومصطفى خاطر.

ودعم عدد كبير من الفنانين زميلهم “أوس أوس” في مصابه الأليم حيث توجهوا إليه بعبارات مليئة بالمواساة نذكر منهم محمد إمام، حمدي الميرغني، ويزو، شيماء سيف، سوسن بدر، فيفي عبده وغيرهم.

آخر أعمال “أوس أوس” مشاركته في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل “اتنين في الصندوق” بمشاركة حمدي المرغني، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.