“ما تغيبش ثواني” للنجم وائل جسار حجزت مكانها وتصدرت

صدرت النتائج الجديدة للاحصاءات اللبنانية الرسمية The Official Lebanese Top 20 للأسبوع الممتد حتى 21 حزيران 2020، حيث حافظت أغنية “ما تغيبش ثواني” للنجم اللبناني وائل جسار على المركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي.

وبدأ العمل، الذي يحقق انتشاراً واسعاً على صعيد الوطن العربي، يتصدر ويحجز مكاناً لنفسه في المراتب الأولى، حيث يعتبر هذا التعاون هو الاول الذي يجمع النجم وائل جسار وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي وضعت كل امكانياتها لتقديم عمل فني يليق بكل ذواقة الفن الراقي.

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الكليب يحمل رسالة انسانية وقد تخطى بعد أقل من شهر حاجز الـ 3.2 ملايين مشاهدة، ونفذ الكليب المخرج المبدع فادي حداد الذي نجح في تقديم وائل بصورة مختلفة.

وكان وائل جسار قد تصدر الشاشات والاذاعات وكافة المنصات الاجتماعية والوسائل الاعلامية بشكل راقٍ بعدما وضعت شركة الانتاج خطة تسويقية ضخمة جداً للترويج للكليب.