حلا الترك تتلقى رسالة مؤثرة من والدتها رغم "القطيعة" بينهما

يبدو أن عاطفة الأمومة دائمًا ما تتغلب على أي مشاكل يمكن حدوثها بين الأم وأبنائها، ورغم أن الجميع على علم بأن هناك قطيعة بين الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر إلا أن الأخيرة وجهت رسالة مؤثرة لابنتها أعربت فيها عن فخرها بها وذلك بمناسبة تخرجها مؤخرًا.

وأكدت منى السابر أنها ستظل والدة حلا الترك مهما حدث بينهما، موضحة أنها من أنجبت وتعبت وسهرت الليالي رغما عنهم، الأمر الدي أشعل حالة من التعاطف معها خاصة وأنها على خلاف طوال الفترة الماضية مع من يمنعون ابنتها من رؤيتها وهم جدتها مها الترك وطليقها المنتج البحريني محمد الترك.

ونشرت منى السابر صورة لابنتها حلا الترك من حفل تخرجها من الثانوية وذلك عبر حسابها الخاص في موقع "إنستغرام" وعلقت: "عزيزتي حلا الترك مهما لعبت بنا الدنيا ومهما قست علينا ورغم المسافات وكل الظروف ستبقين ابنة قلبي وسأبقى أمك التي أنجبتك وتعبت عليك وسهرت الليالي رغما عنهم.. أنا هي أمك".

وأضافت منى السابر: "نعم يا ابنتي لا أخفي عليك فأنا فخورة بك، فخورة بنجاحاتك بل وتدمع عيناي من الفرح حين أراك في أعلى المراتب.. أبارك لك نجاحك وجميع إنجازاتك وأتمنى من الله أن يحفظك وأخواتك من كل مكروه.. أم حلا وعبدالله ومحمد".

وحظي منشور منى السابر على تفاعل واسع من جانب المتابعين تاركين تعليقات المواساة تارة والهجوم على من تسببوا في قطيعة مع ابنتها وذكروا طليقها محمد الترك ووالدته ومها الترك جدة حلا، وتطرق فريق ثالث للهجوم على حلا الترك نفسها، مؤكدين أنها لم تقدر والدتها ولم تمنحها الشكر على صنعها.

ومن بين التعليقات: "حسبي الله ونعم الوكيل على كل إنسان بيسرق فرحة الأم بأبنائها"، و"حسبنا الله تظل أم الزوج هي سبب المشاكل حتى بعد الطلاق.. الله ياخدهم بس"، و"هي ما جابت طارك ولا شكرتك إنتي اللي تعبتي عليها بدراستها وعذاب الأكبر ولادتها ".

وكانت قد انهارت منى السابر، خلال بث مباشر في مقطع فيديو سابق كشفت فيه عن تعرضها للتهديد والابتزاز من قبل امرأة، فسّرها متابعون أنها جدة أولادها مها الترك والدة طليقها وجدة ابنتها حلا وتأكد ذلك بعد تعليق الأخيرة على الفيديو.

وظهرت منى السابر في مقطع الفيديو تقول: "أنا لا أريد شيئا سوى أولادي، وأنا لا أفعل هذا لكي أكسب تعاطفكم أنا امرأة تحب الحق ولا أريد سوى حقي فقط، حلا ابنتي والأولاد هم أولادي وأنا حملت بهم 9 أشهر وأنجبتهم من بطني وتعبت عليهم وكنت أعمل، فلتظهر ابنتي وابني لايف أنا لا أخاف إلا من الله الذي خلقني".

بينما قالت مها الترك وقتها إنها لم تحرم منى السابر من أولادها ولكن هم لا يريدونها وإذا كانت تملك الجرأة فلتقل الأسباب التي قالوها للمسؤولين عندما اشتكت عليها في مركز حقوق الطفل وفي النيابة العامة، ولتقل عن القضية بينها وبين ابنتها في المحكمة، مشيرة إلى أنها وقفت معها ولكن ما لبثت أن كشفت حقيقتها، مؤكدة أنها تحب أحفادها وسوف تقف إلى جانبهم في أي شيء يطلبونه منها ولن تقول أكثر لأن الله أمر بالستر.

وقبل أيام احتفلت حلا الترك، بتخرجها في مرحلة الثانوية؛ إذ ارتدت ملابس التخرج وشاركها الاحتفال جدها وجدتها، وغاب والدها محمد الترك ووالدتها منى السابر، ووثقت حلا الترك احتفالها بالتخرج من خلال صور نشرتها عبر حسابها في موقع "إنستغرام".

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