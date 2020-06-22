أنباء عن تردي الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

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"الخليج 365" من بيروت: ذكرت مصادر في مستشفى أبوخليفة للعزل الطبي في الإسماعيلية أن حالة الفنانة المصرية رجاء الجداوي لا تزال خطرة وتدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه تم نقل الفنانة على جهاز "تنفس اختراقي" متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين بعد فشل جهاز "سيباب"، الذي كانت موضوعة عليه طوال الـ21 يوما الماضية.

ونقل مصدر عن الفريق الطبي قوله أن نسبة الأكسجين في الدم ما بين 50 إلى 60، وهي نسبة ضعيفة، موضحة أن الجداوي لا تزال على "الجهاز الاختراقي" بالعناية المركزة وفى حالة غير مستقرة.

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