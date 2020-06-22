ريم مصطفى تتحدى نفسها في شديد الخطورة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: تخوض الفنانة ريم مصطفى تجربة جديدة من خلال مسلسل "شديد الخطورة".

وقالت في تصريحات صحفية إنها تتحدى نفسها بهذا الدور كممثلة حركة، مضيفة أنها قدمت كافة المشاهد دون الاستعانة بدوبلير رغم وجود مشاهد خطرة بالفعل على حسب وصفها.

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وشددت على أن التجربة رغم صعوبتها إلا أنها كانت ممتعة بالنسبة لها، وتعتبرها اختبار كبير لها خلال لون جديد تقدمه للمرة الأولى.

وأشارت الممثلة المصرية إلى أنها خضعت لتمرينات قتالية كانت تؤديها للمرة الأولى، موضحة أن ضيق الوقت قبل انطلاق التصوير حال دون إمكانية تأجيل مشاهد الحركة الخاصة بها، لافتة إلى أنه رغم صعوبة هذه التمارين إلا أنها استمتعت بها وقررت الإستمرار فيها بعد ذلك.

"شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء كل منها مؤلف من 7 حلقات، ويعرض على منصة watch it الرقمية، وبطولة أحمد العوضي وريم مصطفى ورياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي وإنتاج شركة سينرجي.