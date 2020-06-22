في جديدها "روح يا قمر".. هبة طوجي رومانسية تدفىء القلوب

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت الفنانة اللبنانية هبة طوجي فيديو كليب أغنيتها الجديدة "روح يا قمر" عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

وأعربت طوجي عن حماسها لتقديم فكرة موسيقية مختلفة عن المعتاد خلال الأغنية تتسم بطابع الأكوستيك، بالاتكال ‏على رباعي الوتريات والبيانو، قائلة: «الأغنية عاطفية وهادئة جدا، وتجسد الأحاسيس الدافئة في الحب، وهي أول مفاجأة من ثلاث ‏أغنيات تظهر تباعا بنفس النمط الموسيقي الهادئ خلال الفترة المقبلة».‏

وتولى الموسيقار أسامة الرحباني مهمة التوزيع الموسيقي للأغنية، حيث اختار يزن الهجري موسيقي سوري مستقر بأميركا ليقوم ‏بتلحين الأغنية التي كتبها غدي الرحباني، فيما وضعت طوجي فكرة وتصور الكليب، الذي أخرجه نادر موصلي، وتنشغل حاليا بوضع ‏لمساتها الأخيرة على أغنيتين جديدتين ستظهران للنور بشكل مصور قريباً. ‏