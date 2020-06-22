حرب بين عمرو دياب ومحمد رمضان بسبب جائزة الموسيقى العالمية

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"الخليج 365" من بيروت: أشعلت جائزة الموسيقى العالمية حرباً اليكترونية بين النجمين عمرو دياب ومحمد رمضان، فور إعلان الأخير تصدره قائمة الأعلى إستماعَا ومشاهدة في الشرق الأوسط.

وعلق "رمضان"، تصدره القائمة قائلًا: "الحمد لله رقم واحد في إحصائية ميوزيك أوورد العالمية للفنانين العرب، ما هي إلا بداية والله الموفق والمستعان".

وبحسب الإحصائية التي نشرتها صفحة الجائزة العالمية الشهيرة، جاء في المركز الثاني سعد لمجرد، ومن ثم تامر حسني ثالثاً، نانسي عجرم في المركز الرابع، وفي المركز الخامس أصالة نصري، ليأتي في المركز السادس عمرو دياب.

وقامت صفحة شركة "nay"، التي يمتلكها «دياب» بنشر قائمة أخرى لـجائزة الموسيقى العالمية تبرز فيها تصدر 5 ألبومات لـدياب في قائمة الأعلى مبيعًا عل تطبيق «إيتونز» في مصر، مؤكدة تصدره قوائم الأعلى استماعًا في الوطن العربي بجميع منصات تشغيل الموسيقي.

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وكان رمضان قد تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب بالمنطقة العربية، وتلقى تهنئة من الحساب الرسمي لـجائزة الموسيقى العالميةله، حيث رصدت في تقرير لها بدايته كمغني منذ العام ٢٠١٨، وتقديمه لما يقارب من الـ٢٢ أغنية حققت نسب مشاهدات كبيرة في مقدمتها الـ"دويتو"، الذي قدمه بالمشاركة مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وحقق نسبة وصلت لـ ٢٥٠ مليون مشاهدة.

وكان رمضان حصل منذ أيام درع «يوتيوب» الماسي بعد وصول عدد المشتركين بقناته على موقع المشاهدات لـ١٠ ملايين مشترك، في المقابل، حصل دياب على جائزة الـ«وورلد ميوزيك أووردز» أكثر من مرة عن ألبومات مختلفة كأكثر أصحاب الأسطوانات مبيعًا واستماعًا بالوطن العربي.

وفي سياق متصل، تثير الجائزة جدلًا حول مصداقيتها، حيث تواجه اتهامات عدد غير قليل من المطربين بشبهة المجاملات في منحها بمقابل مادي.