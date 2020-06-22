"أصل عاطفتي".. أصالة توجه رسالة لوالدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لوالدها.

ونشرت أصالة، صورة والدها الراحل، وعلقت: "كل عام وأنت أغلى وأغلى ولا يزيدني الفراق إلا شوقا.. كل عام وأنت صديقي الذي يحيا بي".

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وأضافت: "هو ضميري وهو أصل عاطفتي.. رحم الله أبي وكل من رحل من أباءكم.. وحفظ الأحياء ذخرا لأبناءهم وأمنا وأمان.. كل عام وكل آباء العالم بخير".

يذكر أن أصالة، طرحت مؤخرا أغنية "جيتني مكسور" وهي من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس.