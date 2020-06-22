"أعز الأصدقاء".. أحمد مجدي يوجه رسالة لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان أحمد مجدي، على الإحتفال بعيد الأب الذي يوافق يوم ٢١ يونيو، بصحبة والده المخرج مجدي أحمد علي.

ونشر مجدي، صورة له مع والده عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا وأبي وطاحونة الهواء، عيد أب سعيد يا أقرب الناس إلى قلبي، يا أعز الأصدقاء، أبي الحبيب، السند، والظهر والمرجعية".

وكان أحمد مجدي، قد انضم مؤخرا لأسرة مسلسل "لؤلؤ"، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، والمقرر دخول تصويره خلال الفترة المقبلة، فيما شارك في دراما رمضان المنقضي بمسلسل" فرصة تانية ".

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