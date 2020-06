تراند اليوم : صدمة.. ورثاء.. الموت يفجع المطربة "أحلام"

View this post on Instagram

‏انتقل الى رحمه الله اخوي وصديقي المخلص الصدوق ⁧‫#بدر_العليان‬⁩ احد اصدق جمهوري اصعب تغريده كتبتها تويتر احس قلبي بيوقف الله يرحمك ويغفر لك ويجعل هذي الايام خير ايامك ويبدلك دار خير من دارك واهل خير من اهلك ويجعل ما جاك كله تكفير من ربي راح اشتاق لك ولتغريداتك ولمحبتك يا الوفي 🙏🏻💔 امنتكم امانه ادعوا له 🙏🏻