تراند اليوم : فيديو| إسرائيل تحتفل بذكرى "العندليب"



لا تتوقف إسرائيل عن استثمار شعبية الفنانين المصريين في إطار الدبلوماسية الشعبية التي تستهدف من خلال التودد إلى المصريين الذين لا يبدو حماسًا إزاء الانفتاح على التطبيع مع الدولة العبرية حت بعد مضي أكثر من 40 عامًا على توقيع اتفاقية السلام معها.

وجاءت أحدث محاولة من خلال إحياء ذكرى مولد المطرب المصري عبدالحليم حافظ التي توافق 21 يونيو.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطعًا من أحد أغاني "العندليب" بصوت مطربة إسرائيلية.

وعلقت على الفيديو: "في ذكرى ميلاد العندليب الاسمر.. لا تزال اغاني عبد الحليم حافظ موضع إعجاب ولهفة في إسرائيل. بهذه المناسبة نهديكم مقطع من اغنية سواح التي تغنيها الإسرائيلية تمار شوقي لمحبي وعشاق الطرب العربي في اسرائيل".

في ذكرى ميلاد العندليب الاسمر.. لا تزال اغاني عبد الحليم حافظ موضع اعجاب ولهفة في إسرائيل. بهذه المناسبة نهديكم مقطع من اغنية سواح التي تغنيها الإسرائيلية تمار شوقي لمحبي وعشاق الطرب العربي في اسرائيل. pic.twitter.com/8UGaUnwtjZ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 21, 2020

— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic)