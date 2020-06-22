ياسمين عبد العزيز تعلن للمرة الاولى زواجها من أحمد العوضي بصورة بالفستان الأبيض

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز زفافها رسمياً إلى الفنان أحمد العوضي بعدما نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام صورة تخيلية أهداها إليها أحد الحسابات ظهرت فيها ترتدي الفستان الأبيض ومعها زوجها أحمد العوضي ببدلة سوداء كصورة رسمية لزفافهما.‏

وكان العوضي قد أعلن زواجه من ياسمين في أول أيار (مايو) الماضي حيث غير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏”فيسبوك” ‎بدون مراسم احتفال بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.‏

‎يشار إلى أن أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد ‏وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد ‏العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ومحمد عز، وأحمد السقا وأحمد صلاح حسني وعمرو سعد وآخرين‎.‎

أما ياسمين عبد العزيز فشاركت في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى ‏فكري، وبطولة شريف منير وكريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، ‏تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة‎.‎