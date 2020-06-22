هاشتاغ في حب نانسي عجرم يجتاح تويتر.. “نحبك نانسي”

متابعة بتجـــــــــرد: عبّر محبو النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن اشتياقهم لها من خلال نشر هاشتاغ “نحبك نانسي” عبر موقع “تويتر”.

وتصدّر الهاشتاغ قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر “تويتر” محققًا نسبة تداول مرتفعة في لبنان، مصر، المملكة العربية السعودية، الأردن، سوريا وعدد من البلدان العربية.

من جانبها شكرت نانسي عجرم جمهورها على هذه المبادرة اللطيفة وأكدت من خلال تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في “تويتر” أنها تقرأ كل الرسائل التي تصلها منهم معلابةً عن سعادتها بكلماتهم ومحبّتها الكبيرة لهم: “كل كلمة منكن عم توصلني وبتفرحني.. بحبكن كتير”.

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على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم في الفترة المقبلة لطرح عمل فني جديد لكنها لم تحسم بعد قرارها في هذا الشأن حيث طلبت منذ أيام رأي جمهورها حول ما إذا كانوا يفضلون أن تصدر في الوقت الحاضر أغنية مصوّرة على طريقة الفيديو كليب من ألبومها الجديد أو الألبوم كاملًا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كانت أغنية “قلبي يا قلبي” التي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة على “يوتيوب” حتى الآن وتتر “العمر” للمسلسل الرمضاني “سكر زيادة” والذي تخطى المليوني مشاهدة.