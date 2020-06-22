16 ساعة تحت الجراحة.. ممثلة سعودية تنجو من موت محقق

نجت الممثلة السعودية نوف الناصر من الموت بعد أن تعرَّضت لحادث سير مروّع قبل أيام في العاصمة السعودية الرياض، أسفر عن كسر ساعدها.

وتعرَّضت الناصر لحادث سير خطير وجرى إسعافها ونقلها إلى المستشفى من قبل الهلال الأحمر السعودي، وفقاً للطبيب المعالج للممثلة الدكتور فؤاد زيدان.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن زيدان قوله: "بعد حضوري فورا ولدى معاينة المريضة تبيّن أن إصابتها بالساعد الأيمن خطيرة، ونُقلت إلى غرفة العمليات في الحال، وتم إجراء العملية الجراحية الإسعافية بأقصى سرعة لإعادة وصل اليد وترميمها فوراً، حتى لا نضطر إلى بترها وخسارة المريضة يدها".

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وأضاف: "وبالفعل باشرنا العمل بترميم ووصل الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم، ونجح ذلك، وبدأت التروية بشكل ممتاز، بعد ذلك ترميم وخياطة الأعصاب بدقة، ثم ترميم وخياطة جميع العضلات والأوتار، وأخيراً إصلاح الجلد وخياطة الجروح".

وتابع أنَّ العملية استغرقت 16 ساعة متواصلة من الجهد والتركيز والدقة العالية بدعم وتنسيق مع المدير الطبي رئيس قسم العظام بالمستشفى.

وذكرت الناصر في مقطع فيديو لإحدى الوسائل الإعلامية أنها كانت منشغلة باستخدام هاتفها لحظة وقوع الحادث، موضحة أنها فقدت وعيها ولم تستعده إلا بعد خروجها من غرفة العمليات بعد 16 ساعة متواصلة تحت الجراحة.

