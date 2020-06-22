خاص- من على شاشة لبنانية معتصم النهار يهاجم الممثل اللبناني وباسم مغنية يرد عليه

ردّ الممثل اللبناني باسم مغنية بعنف على الممثل السوري معتصم النهار على خلفية جواب الأخير على سؤال حول لماذا الأبطال الشباب بالأعمال المشتركة أغلبهم سوريين؟ ليُجاوب ان السبب الأول هو ان السوق يحكم، وثانياً بما معناه أن النجم السوري هو خريج معهد فنون مسرحية وهو أكاديمي.

ورد باسم في سلسلة من التغريدات قائلاً: “قد اوافق معتصم أحيانًا بما قال على الجواب الأول، أما الجواب الثاني أن النجم السوري هو خريج معهد فنون مسرحية وهو أكاديمي. من قال لك ذلك؟ انا والكثيرون خريجون. أكاديميون، موهوبون.

وأضاف باسم في رده: “الممثلون اللبنانيون أغلبهم خريجو معهد فنون. ذقنا الأمرين. على سبيل المثال (يورغو شلهوب. يوسف حداد. طلال الجردي. بديع أبو شقرا. نيكولا معوض وغيرهم) إضافة إلى نجوم يفتخر بهم (يوسف الخال. طوني عيسى، رفيق علي احمد، عمار شلق، فادي ابراهيم، مجدي مشموشي واللائحة تطول. “وقال: ملاحظة أفتخر أيضا بالنجوم السوريين كثيرا يا أخ معتصم”.

وتابع طالباً من الجمهور ان لا يصطاد بالماء العكر مضيفاً “ارجو من من قرأ التغريدتين ألا يصطاد بالماء العكر. سوريا ولبنان بلد واحد. نجوم سوريا أفتخر بهم كما أفتخر بالنجوم اللبنانيين. والذي يعرفني يتأكد من قولي هذا. لكن ما كتبت هو ردًا على قاله معتصم. مع محبتي له”.

وختم قائلاً: “ولا مرة كنت ضد إن يأخذ الممثل السوري أعمالاً في لبنان. ابدًا.” فهو شخصيًا شارك بالكثير من الأعمال في سوريا. ويعتز بصداقاته مع المخرجين والممثلين هناك ولكن كما يعترف بغيره الرجاء من الآخر ان يعامِل يالمثل”.

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هنا دخل على الخط الكاتب والممثل جان قسيس ليعلق على كلام باسم مغنية وقال: “نجوم لبنان وأنت منهم يا صديقي باسم كانوا ليتفوّقوا على أي ممثّل عربي لو أتيحت لهم ظروف أفضل ولو آمن بهم المنتجون اللبنانيّون كما آمنوا بالممثّلين السوريّين والمصريّين وعاملوهم مثلهم. وليعلم الجميع أنّ الممثلين اللبنانيّين في معظمهم خرّيجون أكاديميّون ونقطة على السطر”.

أتى ردّ باسم على “قسيس بالقول: “شكرا استاذي. معك حق مسلسل “أولاد آدم” ٩٠% من الممثلين هم خريجو معاهد”.

إذا، أطل الفنان معتصم النهار عبر شاشة لبنانية ليهاجم الممثل اللبناني الذي يقاوم “باللحم الحي – كما يقال” للاستمرارية بسبب الظروف التي مرّ بها لبنان من حروبات ووضع اقتصادي متردٍ.

ولا شك لو أتيحت الفرصة للممثل اللبناني لأبدع خاصة أن لا شىء ينقصه ومثال على ذلك نيقولا معوض وباسم مغنية وغيرهما من الذين تألقوا في مصر.

كلام معتصم النهار يأخذنا الى الانتقاد الذي وجهه له مؤخراً الممثل أيمن رضا الذي قال ان شركات الإنتاج باتت تعتمد على “البطل الواحد” في المسلسلات، مسمياً الممثل معتصم النهار وقال “صاروا حابينو شي 17 الف بنت” ايصبح اسمه “هيفا النهار” في إشارة منه الى اعتماده على شكله الوسيم.