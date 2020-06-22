شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تؤجل الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" لـ مصطفى قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم مصطفى قمر تأجيل تصوير الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" لحين إنتهاء أزمة كورونا، حيث كان من المقرر تصويره خلال الفترة الماضية، لكن انتشار الفيروس تسبب فى تأجيله.وعقد قمر مؤخرا عدة جلسات مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل الذى يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره على حسب تعبيره.

يذكر أن فيلم "حريم كريم" تم طرحه عام 2005 وشارك فى تقديمه النجمة ياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة، وعلا غانم من إخراج على إدريس.

يشار إلى أن آخر أعمال مصطفى قمر فيلم "فين قلبى" مع الفنانة يسرا اللوزى، شيرى عادل، إدوارد، وإخراج إيهاب راضى.

Advertisements

الفيلم يدور فى قالب كوميدى رومانسى، حول شاب يتزوج من الفتاة التى يحبها، ولكنها تتعرض لأزمة صحية وتدخل فى غيبوبة لعدة سنوات، فيتعلق بحب فتاة أخرى، وقبل إتمام زواجه منها تشفى زوجته الأولى مما يضعه فى حيرة شديدة.

وطرح مصطفى قمر مؤخرا ألبوم "ضحكت ليا" وحقق نجاح كبير ومن بين أغانى الألبوم: "س من الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما ،معجب" كلمات اسامه مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما،"ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم.كما يتضمن أغنية "حبيبك اللي تحبه " كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما،"نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل،وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني،وألحان شريف بدر وتوزيع احمد ابراهيم،"ناوي" كلمات محمد عاطف ،وألحان محمد يحيي، وتوزيع احمد ابراهيم.

كما يضم الألبوم أغانى "قفلت السكة" كلمات ضحي محمد علي،والحان محمد النادي،وتوزيع عادل حقي،"نفس الإحساس" كلمات حماده السيد،والحان مديح ،وتوزيع طارق حسيب،"نستني خلاص" كلمات محمد الجزار،وألحان جوليو،وتوزيع طارق حسيب،"باب موارب" كلمات اسامه مصطفي،وألحان سامح كريم ،وتوزيع زووم،"سلمي" كلمات حسن عطية،وألحان تامرعلي،وتوزيع وسام عبد المنعم.