حمدي الميرغني بعد وفاة ابن أوس أوس: "ربنا يصبرك يا أخويا انت ورويدا"

توفي اليوم نجل الفنان أوس أوس بعد ثلاثة أشهر من والدته إثر سقوطه على وجهه فاقدا للوعي.

وقام الفنان حمدي الميرغني، بنعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال: "رحم الله طفلكم وجعله من طيور جناته وشفيعا لأمه وأبيه، وربط الله على قلبهما وعظم أجرهم وأجر أسرتيهما".

وتابع: "في جنة الخلد ان شاء الله علي محمد أسامة، ربنا يصبرك يا أخويا انت ورويدا".

يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة الفنان حمدى الميرغنى،وشارك في بطولة المسلسل، كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.