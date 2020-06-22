نداء شرارة توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

حرصت الفنانة نداء شرارة على توجيه رسالة لطلاب الثانوية العامة ، وذلك بمناسبة إمتحانات هذا العام 2020.

رسالة نداء شرارة لطلاب الثانوية العامة

وقالت نداء شرارة،: "حابة أقول لطلاب الثانوية العامة الله يوفقكم ويكتبلكم النجاح والتوفيق .. وكل انسان اجتهد ينجح عيزاهم ميبقوش خايفين لأن الخوف والتوتر بياخد من مجهودهم .. لازم تكون اعصابهم هادية ونايمين كويس".

أخر أعمال نداء شرارة

يذكر أن نداء شرارة، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "شروط" عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع اليوتيوب، و حققت الأغنية نجاح كبير جدًا.

وكسرت أغنية "شروط" لـنداء شرارة، حاجز النصف مليون مشاهدة وذلك بعد أيام قليلة من طرحها، ولاقت إعجاب من الوطن العربي كله، حيث تسارع المعجبين لتصوير فديوهات وهم يغنون الأغنية.

كلمات أغنية شروط

تقول كلمات الأغنية :" لو مصمم إني أرجع .. وافتح بقلبي مجال .. أبشر بعزك أوافق .. لو تلبي هالشروط .. رجع سنيني اللي راحت .. رجع الدمع اللي سال.. أكتب أسف فوق نجمة .. وأغذل العذر بخيوط".

لمّ صوتي من دروبك يوم ناديتك تعال .. إجمع آهاتي اللي دارت حول كونك الف شوط .. خلي كل وادي مشيته يرتقي فوق الجبال .. إزرع الشط بأيدينك واجعل الصحرا شطوط".

Advertisements

إقنع الشمس بطريقي ترتسم برد وظلال .. وعقرب الساعة بايدي يمشي في عكس الخطوط .. حاول إرسم في عيوني فرحة من وحي الخيال

خلّي قلبي مثل طيرٍ ما عرف عمره هبوط .. كلِّ هذا اللي طلبته لا غريب ولا محال .. المحال اني اوافق حتى لو لبّى الشروط".

فريق عمل أغنية شروط

"شروط" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات: ايهاب غيث، والحان: محمود انور، وتوزيع Jean-Marie Riachi، وتم التسجيل ب JMR-Studios، ميكس و ماستر : Xavier Escabasse.

و قامت الفنانة نداء شرارة، بنشر فيديو جديد، مؤخرًا وهي تغني أغنيتها الجديدة "شروط" لايف، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".

أبرز أعمال نداء شرارة

يذكر أن أبرز أعمال نداء شرارة، الفنية أغنية "سهرانة انا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، وغيرها من الأغاني.

قد يهمك أيضا:

ميريهان حسين تهنئ نداء شرارة على أغنيتها الجديدة

شيرين عبد الوهاب تنعى اليوتيوبر ماما سناء