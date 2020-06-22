شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انتقال توم كروز لبريطانيا بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي توم كروز لم يعد يجد راحته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد موقع جريدة الديلي ميل ان توم كروز يفكر في الانتقال إلى المملكة المتحدة بعدما عزل نفسه في مقر كنيسة السيانتولوجيا في ويست ساسكس.



توم كروز

ويعتقد أن نجم المهمة المستحيلة ، والذى يبلغ من العمر 57 عامًا ، يبحث عن منزل جديد قريب من سانت هيل مانور الشهير ، بعد البقاء هناك بسبب انتشار فيروس كورونا .

وكان توم في بريطانيا عندما تم تعليق التصوير في Mission Impossible 7 في وقت سابق من هذا العام ويعتقد أنه لم يعد يعتبر لوس أنجلوس منزله بعد بيع ممتلكاته في بيفرلي هيلز في عام 2016.

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وكان قد حصل القائمون على الجزء السابع والجديد من سلسلة الأكشن الشهيرة Mission: Impossible 7، بطولة النجم العالمي توم كروز، على الضوء الأخضر من جديد لإعادة استكمال التصوير بعد التوقف الذي شهده الفيلم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب تصريحات النجم سيمون بيج لصحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد حصل على الضوء الأخضر لاستكمال التصوير في سبتمبر المقبل، بعد ان توقف لأكثر من شهرين بسبب تفشي وباء كورونا الذي أوقف الكثير من عمليات التصوير.

وكانت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "باراماونت بيكتشرز" أعلنت إرجاء تصوير النسخة السابعة من فيلم "مهمة مستحيلة" بطولة توم كروز في إيطاليا بسبب فيروس "كورونا".