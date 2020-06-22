محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره الإحتفال بعيد الأب، الذي وافق يوم ٢١ يونيو.

وظهر حلمي، وهو يحمل صورة له، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بمناسبة عيد الأب.. أحب أشكر نفسي.. وأقولي كل سنة وأنت طيب".

يذكر أن، آخر أعمال أحمد حلمي، فيلم "خيال مآتة" العام الماضى، وشارك فى بطولته منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة ورشوان توفيق وياسر الطوبجى وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا احتفل أحمد حلمي بعيد الأب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.