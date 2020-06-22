رسميا.. عرض مسلسل "شديد الخطورة" على watch it أول يوليو المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
كشفت منصة "WATCH iT"، عن موعد عرض مسلسل "شديد الخطورة"، على أن يكون أول يوليو المقبل.
وطرحت المنصة، برومو المسلسل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " مسلسل شديد الخطورة للنجوم أحمد العوضي وريم مصطفى، ابتداءً من الأربعاء ١ يوليو.. اللعبة هتبتدي.. أتمنى لكم لعبة سعيدة... من أعمال watch it الأصلية".
المسلسل بطولة أحمد العوضي و ريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي و ناهد رشدي وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.
والعمل تدور أحداثه حول مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.
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