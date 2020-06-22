مصطفى درويش يعلن شفاءه من فيروس كورونا

أعلن الفنان مصطفى درويش، شفاءه من فيروس كورونا، وإستعداده للتبرع بالبلازمة للمصابين، وذلك من خلال ظهوره في فيديو عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك".

قال مصطفى درويش :"الناس لازم تحافظ على الفيتامين وتخلي بالها من حرارتها .. وتاني حاجة العامل النفسي .. الناس بتقلق من الفيروس .. انا قبل ما اكتب اني عندي كورونا كنت خايف .. خايف من رد الفعل انا كان ممكن مشتغلش .. بس قولت حرام اني اشيل ذنب حد مات وقولت هكتب واللي يحصل يحصل".

وتابع قائلًا :"لاقيت دعم من كل حته وكل الناس بتبعتلي .. لاقيت بيتر ميمي باعتلي مسدج بيقولي يالا عشان انت معايا في الجزء التاني من الأختيار لاقيت ناس بتحبني .. وناس كتير".

بينما إختتم حديثه قائلًا :"انا همشي في اجراءات اني اروح اتبرع بالبلازما بتاعتي ولازم كلنا نتبرع بيها .. عيب ان ربنا يكرم حد ويشفيه وميقولهوش شكرا".

Advertisements

قد يهمك أيضا:

آخر تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى درويش

أحمد السعدني بكلمات حزينة يؤكد معاناته بعد وفاة طليقته وأم أولاده