شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم يكشف كواليس فيلم "الغسالة" وسبب مشاركته فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد حاتم عن سبب مشاركته فى فيلم "الغسالة"، هو وجود النجم الكبير محمود حميدة، حيث قال في أحد لقاءاته إنه كان يتمنى العمل مرة ثانية أمام حميدة في عمل فني، بعد فيلم "يوم من الأيام"، حيث يعتبره صديقا مقربا، ويأخذ منه العديد من الخبرات، وأن سبب حماسه الشديد لمشاركته في الفيلم وجود هنا الزاهد أيضا.

وأشار أحمد حاتم أن تجربة الأفلام التي تتنمى لنوعية الفانتازيا موجودة منذ فترة وقدمها الفنان الكوميدى أحمد مكى فى معظم أعماله، وأيضا شيكو وأحمد فهمى وهشام ماجد في أفلامهم، والكوميديا تحديداً يرى أن تقبلها عند الجمهور كان عالى جداً، وفكرة كيفية تقديم الفيلم الفانتازيا هو معايشة الجمهور مع حالة وقصة الفيلم.

وعن مشاركة هنا الزاهد أكد أحمد حاتم، هناك كيميا رهيبة بينه وبينها في اى عمل فنى يجمع بينهما، ويراها ممثلة شاطرة، كما تحدث عن موعد تأجيل عرض الفيلم أكد أنه في صالح الفيلم بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا وحينما يأذن الله سيطرح الفيلم في السينمات بعد فتحها متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور.

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ويجسد الفنان أحمد حاتم ضمن أحداث فيلم "الغسالة" شخصية دكتور فى كلية العلوم يتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة، فهو من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى‎.‎‏ ‏

ويسجل الفيلم التعاون السينمائى الثانى بين هنا الزاهد وأحمد حاتم، ‏بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه فى موسم عيد الحب ‏من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتا، وهو من إخراج عثمان أبو ‏لبن، وشارك فى بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، ‏حنان سليمان، ودارت أحداث الفيلم فى إطار رومانسى لايت حول ‏أحمد حاتم الذى يتعرض لحادث ويفقد نظره لتقف حبيبته بجواره ‏وتسانده‎.