شكرا لقرائتكم خبر عن "امتى يا مصر".. مطرب أرابيسك حسن فؤاد ينتهى من تسجيل أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب حسن فؤاد من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان"امتى يا مصر"، تم التسجيل داخل استوديو على الحجار، والأغنية من كلمات داليا حامد، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع وميكس وماستر أسامة كمال، ومن المقرر أن يتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

الفنان حسن فؤاد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه غاب عن الساحة الفنية عدة سنوات إلا أنه انتهى من إعداد أغنيتين وطنيتين، الأولى بعنوان "ابن الأصول"، كلمات الشاعر سامى شاكر وألحان أحمد الحناوى، والثانية بعنوان "حق الشهيد" كلمات فوزى المليجى وألحان احمد الحناوى، ويستعد لطرحهما قريباً.

Advertisements

وكان الفنان الكبير حسن فؤاد اختفى عن الأضواء منذ حوالى 17 عاما، بعد أن وصل لقمة تألقه ونافس عمالقة الغناء والطرب وشارك بالتمثيل فى عدد من روائع الدراما المصرية ومنها "الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وخان القناديل وسعد اليتيم، وغيرها"، كما غنى أشهر الأغانى وتترات المسلسلات التى استقرت فى وجدان الملايين وأشهرها تتر مسلسل أرابيسك.