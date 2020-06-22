شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتخطى 13 مليون مشاهدة بأغنية "كورونا فيروس" فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت اغنية "كورونا فيروس" التى طرحها الفنان محمد رمضان من تحقيق حوالى 13 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فى 10 أيام وهى من كلمات تايسون والبلدوزر، ألحان فريق "الباور العالى"، توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج محمد سامى، فى تعاونه الثالث مع محمد رمضان هذا العام بعد كليب "رايحين نسهر"، ومسلسل البرنس فى رمضان الماضى.

وتتناول أغنية "كورونا فيروس" بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفى وقت سابق، شوق الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه على منصات السوشيال ميديا بفيديو كليب أغنيته "كورونا فيروس"، حيث نشر مقطع فيديو من كواليس كليبه الجديد، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، ظهر فيه محمد رمضان وتمثالا له مرتديا كمامة، حيث أشعل فيه "رمضان" حماس متابعيه استعدادا لطرح أغنية "كورونا فيروس" .

Advertisements

يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.

وعلى جانب آخر، بدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، فى كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، للمسلسل الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان للعرض فى موسم رمضان المقبل، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، لكن سيتم تغييره إلى اسم آخر، وهناك جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.

ولم يتم التعاقد مع مخرج للمسلسل حتى الآن رغم ترشيح أسماء من المخرجين الكبار منهم المخرجة كاملة أبو ذكرى ومحمد شاكر خضير، وكان بشير الديك قد صرح من قبل وشدد على أن الإمبراطور أحمد زكى كان له حث مصرى، ولذلك كان يؤدى شخصيات مصرية وطنية حتى فارق الحياة رغم حالته الصحية المتردية فى نهاية حياته.