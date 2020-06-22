محسن محيي الدين عن مسلسل "ليه لأ": "مسلسلات الـ 15 حلقة مش جديدة على الجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :

أكد الفنان محسن محيي الدين، أن مسلسل "ليه لأ" عمل درامي مهم جداً، مطالبا الجمهور في مصر والوطن العربي بمشاهدته، لما يحمله من قضايا مهمة في أحداثه.

وقال "محسن" في تصريحات خاصة لمصراوي: "المسلسل مهم جدا، ولازم الناس تتفرج عليه، وتشوفوا برؤية مختلفة ومش تقليدية، ومانبصش لنفسنا بس، لكن يجب إن إحنا ننظر للآخرين، بمعنى إن الجيل الحالي عينه على الجيل اللي بعده".

وكشف عن سبب ارتفاع نسبة الطلاق في العمل، قائلا: "نسبة الطلاق موجودة بكثرة، لأننا لم نحملهم المسئولية منذ أن كانوا صغارا مثلما تحملناها ونحن صغار، ولهذا فحينما تحدث مشكلة تنتهي بالطلاق، لأنهم ليسوا قادرين على مواجهة الصعاب، ويعتقدون أن الحياة وردية".

وأوضح أنه يظهر بالمسلسل بدور عم البطلة، وهو المسيطر على المصنع الذي هم شركاء فيه.

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وعن تعاونه مع أبطال العمل، قال: "هالة صدقي وشيرين من جيلي، وهما فناناتان عظيمتان، وهالة عاملة دور حلو أوي، وشيرين عاملة دور هايل.. وكل الموجودين بالمسلسل عاملين أدوار حلوة بما فيهم أمينة خليل والشرنوبي وهاني عادل، كلهم ممثلين هايلين".

وعن العمل مع المخرجة مريم أبو عوف، قال: "مخرجة هايلة، وعارفة إزاي توصل الأحاسيس الداخلية، وبتعرف توجه الممثل، وهى حساسة جدا، وعندها رؤية ".

وأضاف: "هذه النوعية من الدراما ذات الـ ١٥ حلقة، ليست جديدة على الجمهور، فكانت هناك مسلسلات ذات ٧ حلقات، و١٣ حلقة و١٥ حلقة، ومسلسلات سهرة، ووجود أعمال ١٥ حلقة أمر جيد".

مسلسل" ليه لأ" يتناول عدة قضايا أبرزها الإختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.

ويعرض مسلسل" ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.