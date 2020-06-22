صور| ريهام أيمن تحتفل بعيد الأب مع زوجها وأولادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة ريهام أيمن على الاحتفال بعيد الأب، الموافق 21 يونيو، وسط أسرتها.
ونشرت ريهام صورًا تجمعها بزوجها الفنان شريف رمزي، وأولادهم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"عيد أب سعيد للرجل الذي يملك قلبي، أفضل رجل رأيته، حب حياتنا، أحبك كثيرًا".
وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبا رمزي، وليليا، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام
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