بالفيديو.. مصطفى درويش يعلن تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان مصطفى درويش، منذ قليل، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "الحمد لله سلبي كورونا، تجربتي مع كورونا، شكرا لكل اللي دعالي ربنا ما يورينا مكروه في حد".

وجاء في الفيديو: "فيروس كورونا بيتلخص في حاجات هي المرض الجسماني بمعنى إنك لازم تحافظ على الفيتامينات في جسمك، وتاخد بالك من حرارتك، وتاني حاجة العامل النفسي".

وتابع: "فيه ناس كتير دعمتني، منهم المخرج بيتر ميمي اللي لكمني وقالي إنه اختارني أبقى معاه في الجزء التاني من مسلسل الاختيار، وكمان المنتج الكبير جمال العدل كلمني ودعمني، ومحمد العدل، وكتير جدا".

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وأضاف: "ياريت تجبروا بخاطر الناس، وياريت محدش يتنمر على حد، ده مش إيدز، ولازم أتبرع بالبلازما وإن شاء الله هعرف الطريقة للتبرع".

ووجه "درويش" الشكر لكل أصدقائه وجمهوره وداعميه، قائلا في نهاية الفيديو: "شكرا لجبران الخاطر اللي عملتوه معايا، ربنا يجبر بخاطركم".

وكان الفنان مصطفى درويش قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أيام.

وشارك مصطفى درويش في بطولة مسلسلي "خيانةعهد" أمام النجمة يسرا، والمسلسل الكوميدي "بـ 100 وش" أمام النجمة نيللي كريم.