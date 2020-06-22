نيللي كريم في البحر وماريتا الحلاني بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها تستمتع ا بالسباحة في البحر.

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة علق :"صباح الفل".

أحمد فلوكس

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يمتطي الخيل، وسط الصحراء، نالت الصورة إعجاب جمهوره.

رزان مغربي

نشرت المذيعة اللبنانية رزان مغربي صورة قديمة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

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أسما شريف منير

نشرت المذيعة اسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي.

ماريتا الحلاني

نشرت ماريتا صورة تجمعها بوالدها المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"حبيبي".

محمد مكاوي

نشر الفنان الشاب محمد مكاوي صورة جديدة له، خلال عطلته الصيفيةلذي يقضيها في الجونة بالغردقة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

نداء شرارة

نشرت المطربة نداء شرارة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على "مرجيحة"، وعلقت :"قال يعني مش منتبهة".

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وعلقت :"صباحكم سعادة".

كارلا حداد

نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستانًا أبيض وسط الأشجار.

