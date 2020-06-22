صور .. على الحجار يحتفل بعقد قرآن ابنته بالمنزل

نشرت الصفحة الرسمية لعلى الحجار صورا على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" لعقد قرآن ابنته الذى تم بمنزله فى المقطم، وكتب عليها تعليقا: "تم بالأمس 21 يونيو 2020 عقد قران ابنتى بثينة علي هشام مارولد بحضور والدته السيدة نيفين وأخيه كريم في منزل والدها بالمقطم بحضور أخواتها إبراهيم ونور ويوسف وجني وزوجة الفنان علي الحجار السيدة هدي طلعت". يونيو 2020 عقد قران ابنتى بثينة علي هشام مارولد بحضور والدته السيدة نيفين وأخيه كريم في منزل والدها بالمقطم بحضور أخواتها إبراهيم ونور ويوسف وجني وزوجة الفنان علي الحجار السيدة هدي طلعت". يشار إلى أن علي الحجار يقدم حفلات أونلاين لجمهوره، خلال فترة العزل المنزلي، يظهر فيها مع فرقته من الاستديو الخاص به. Advertisements

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