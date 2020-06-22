وفاة ابن الفنان أوس أوس إثر سقوطه فى المنزل

توفى اليوم ابن الفنان محمد أسامة نجم مسرح مصر، الشهير بـ"أوس أوس" وهو طفل رضيع لم يناهز 3 أشهر وذلك إثر سقوطه في المنزل، ومن المقرر دفن جثمان الطفل بمدافن الأسرة فى صلاح سالم. وكان أوس أوس احتفل بعيد ميلاد نجله الأكبر، منذ أيام موجها له رسالة فى هذه المناسبة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماع. الأكبر، منذ أيام موجها له رسالة فى هذه المناسبة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماع. Advertisements وعلق أوس أوس قائلا: ابنى وصاحبى وحبيبى كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك عَلى أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى".

أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى". يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .

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