توفى اليوم ابن الفنان محمد أسامة نجم مسرح مصر، الشهير بـ"أوس أوس" وهو طفل رضيع لم يناهز 3 أشهر وذلك إثر سقوطه في المنزل، ومن المقرر دفن جثمان الطفل بمدافن الأسرة فى صلاح سالم.
وكان أوس أوس احتفل بعيد ميلاد نجلهالأكبر، منذ أيام موجها له رسالة فى هذه المناسبة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماع.
وعلق أوس أوس قائلا: ابنى وصاحبى وحبيبى كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك عَلىأحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى".
يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ابن الفنان أوس أوس إثر سقوطه فى المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.