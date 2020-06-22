دعت الفنانة شريهان، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بالشفاء العاجل للفنانة رجاء الجداوى، وذلك بعد فقدانها الوعى أثناء علاجها من فيروس كورونا.
وقالت شريهان: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافى المريض بقدرتك، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسهالباس الصحة والعافية يارب العالمين، إنك على كل شئ قدير".
واختتمت قائلة: "ربى إن رجاء مسها الضر وأنت أرحم الراحمين يا مغيث أغثها يا مغيث أغثها يا مغيث أغثها.. رجاء الجداوى".
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان تدعو لرجاء الجداوى بالشفاء : يا مغيث أغثها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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