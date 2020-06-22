شريهان تدعو لرجاء الجداوى بالشفاء : يا مغيث أغثها

دعت الفنانة شريهان، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بالشفاء العاجل للفنانة رجاء الجداوى، وذلك بعد فقدانها الوعى أثناء علاجها من فيروس كورونا.

وقالت شريهان: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافى المريض بقدرتك، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسها

لباس الصحة والعافية يارب العالمين، إنك على كل شئ قدير".

Advertisements

واختتمت قائلة: "ربى إن رجاء مسها الضر وأنت أرحم الراحمين يا مغيث أغثها يا مغيث أغثها يا مغيث أغثها.. رجاء الجداوى".