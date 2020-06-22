كارمن سليمان في أحدث جلسة تصوير لها.. "أبدأ بنفسك الآن وليس غدا"

وظهرت خلال الصورة مرتدية تيشرت أسود وكان شعرها مرفوعا، كما وضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها.

وعلقت على الصورة قائلة: "المستقبل يبدأ اليوم وليس غدًا.. أبدأ التغيير بنفسك دلوقتي وليس غدا".

كارمن سليمان مطربة مصرية، وهي الفائزة بلقب "نجمة العرب" من برنامج آراب آيدول الموسم الأول، حصلت علي بكالوريوس أعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق، ذاع صيتها منذ اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدول على قناة إم بي سي 1، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على اللقب ضد المغربية دنيا بطمة.