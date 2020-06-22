- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة السورية شكران مرتجي بعيد ميلاد والدتها، وحرصت على مشاركة محبيها بمقطع فيديو مؤثر من أجواء الحفل، ظهرت فيه تحتضن والدتها وتغني لها أغنية عيد الميلاد، ثم قبلتها بشكل عكس مدى ارتباطها بها.
شكران ارفقت الفيديو بتعليق مؤثر أكدت فيه أنها اصبحت تعامل والدتها وتعتني بها كابنتها، حيث كتبت: «حابة شارك معكم هاليوم الغالي ع قلبي مشان تدعو لأمي بالصحة والعافية وطولة العمر بعيد ميلادها هي هلق بنتي مو بس أمي وبشوف الدنيه من عيونها الخضر أحلى جوزائية بالعالم الله يخليلكن أمهاتكن ويرحم أمهات اللي أمهاتهم برحمة الله بحبكم».
فانز شكران وأصدقائها سواء من داخل أو خارج الوسط الفني تفاعلوا مع الفيديو عبر تعليقات هنأوا فيها الفنانة بعيد ميلاد والدتها، متمنيين لها الصحة والسلامة وطول العمر.
من ناحية أخرى، تألقت شكران مرتجي في دراما رمضان بمسلسل «شارع شيكاغو»، وهو مسلسل رومانسي بوليسي تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين هما الزمن الحالي وستينيات القرن الماضي، ويعود اسم المسلسل إلى شارع كان موجود فعلًا في سوريا، ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما السورية منهم الفنان الكبير دريد لحام، وسلاف فواخرجي، وأمل عرفة، وعباس النوري، ونظلي الرواس، ومهيار خضور، ونادين سلامة، ونادين خوري، وهدى شعراوي، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شكران مرتجي تدلل والدتها في عيد ميلادها: «اصبحت ابنتي».. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.