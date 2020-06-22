شكران مرتجي تدلل والدتها في عيد ميلادها: «اصبحت ابنتي».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية شكران مرتجي بعيد ميلاد والدتها، وحرصت على مشاركة محبيها بمقطع فيديو مؤثر من أجواء الحفل، ظهرت فيه تحتضن والدتها وتغني لها أغنية عيد الميلاد، ثم قبلتها بشكل عكس مدى ارتباطها بها.

شكران ارفقت الفيديو بتعليق مؤثر أكدت فيه أنها اصبحت تعامل والدتها وتعتني بها كابنتها، حيث كتبت: «حابة شارك معكم هاليوم الغالي ع قلبي مشان تدعو لأمي بالصحة والعافية وطولة العمر بعيد ميلادها هي هلق بنتي مو بس أمي وبشوف الدنيه من عيونها الخضر أحلى جوزائية بالعالم الله يخليلكن أمهاتكن ويرحم أمهات اللي أمهاتهم برحمة الله بحبكم».

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فانز شكران وأصدقائها سواء من داخل أو خارج الوسط الفني تفاعلوا مع الفيديو عبر تعليقات هنأوا فيها الفنانة بعيد ميلاد والدتها، متمنيين لها الصحة والسلامة وطول العمر.

من ناحية أخرى، تألقت شكران مرتجي في دراما رمضان بمسلسل «شارع شيكاغو»، وهو مسلسل رومانسي بوليسي تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين هما الزمن الحالي وستينيات القرن الماضي، ويعود اسم المسلسل إلى شارع كان موجود فعلًا في سوريا، ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما السورية منهم الفنان الكبير دريد لحام، وسلاف فواخرجي، وأمل عرفة، وعباس النوري، ونظلي الرواس، ومهيار خضور، ونادين سلامة، ونادين خوري، وهدى شعراوي، وغيرهم.