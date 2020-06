شكرا لقرائتكم خبر عن هل طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله.. اعرف حقيقة القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجمان والزوجان السابقان جينيفر انيستون وبراد بيت غلاف مجلة star، تحت عنوان Brad Pitt Dumped Jennifer Aniston and k Kicked Her Out Of His House?، وحسب تقرير المجلة انه حدث خلاف بين الثنائي حيث يعيشان مع بعضهما، وان بيت لم يعد يتحمل الخلافات والمشاكل، واصبح يريد امراة اكثر سلاسة حتي لا يحدث ضجة في يومه، لذلك كان تصرفه الوحيد اتجاه افعال انيستون زوجته السابقة والتي تربطهما علاقة حب حاليا حسب ما نشرت المجلة، هو الطرد من المنزل .



جينيفر انيستون وبراد بيت

أضاف مصدر المجلة ان براد بيت وصل لهذه المرحلة بعد الكثير من المحاولات، منذ عودة علاقتها في عيد ميلاد جينيفرالـ50 حيث قالت بيت "إنه يريد علاقة أكثر سهولة ويسرًا مع المرأة التالية التي يقع في حبها..ولا يريد أي شخص متسلط في حياته ."

لكن موقع gossipcop شكك فى تقرير مجلة star ، عدد من الاسباب اولا هو ان براد بيت وجينيفر انيستون لم يعودا سويا، هذا غير ان براد اكد اكثر من مره انه ليس علي علاقة بأي امرأه، وقال في احدي حفلات توزيع الجوائز خشيت اجلب امي معي حتى لا يقولون المرأه المرتبط بها، في اشارة منه ان اي امرأه يظهر معها تنشر االصحافة انه علي علاقة بها.

Advertisements

غير ذلك هناك عدد من التقارير التي نشرت الفترة المؤخرة حول علاقة براد بيت بالممثلة العالمية من اصل عربي وهي علياء شوكت، حيث شوهدت وهي تخرج من منزل براد ويقيل انهما يقضيان العز ل المنزلي سويا.

وعلي جانب اخر والذى يخص النجمة جينفر انيستون والتي اكدت انها ليست في علاقة حب خلال الفترة الحالية وتركز على عملها وصحب الاصدقاء المقربين منها، وان علاقتها ببراد بيت مجرد علاقة صداقة.