شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الأب.. أصالة: رحم الله أبى وحفظ الأحياء ذخرا لأبنائهم وأمنا وأمانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة أصالة باليوم العالمى للأب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بصورة لوالدها معلقة عليها قائلة: "كل عام وأنت أغلى وأغلى ولا يزيدني الفراق إلّا شوقا".

وأضاف الفنانة أصالة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "كلّ عام وأنت صديقي الّذي يحيا بي .. هو ضميري وهو أصل عاطفتي.. رحم الله أبي وكلّ منّ رحل منّ آباءكم.. وحفظ الأحياء ذخراً لأبناءهم وأمناً وأمان .. كلّ عام وكلّ آباء العالم بخير".

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على صعيد آخر، انتهت المطربة أصالة من وضع اللمسات النهائية على ألبومها الخليجي الجديد، الذي يحمل اسم "وش كنت اقول"، ويتضمن الألبوم 10 أغنيات، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

ومن أغانى الألبوم: "وش كنت اقول" من كلمات بدر عبد المحسن، وألحان عزوف، وتوزيع بشار سلطان، و"يا مثبت" من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع خالد عز،"ماعرفت انطق"، من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، و"رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز.

كما يتضمن أغنية "الأستاذ" من كلمات سعودي البابطين، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، و"نعم اشتاق"من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، و"سري"من كلمات قوس، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان.

كما يضم الألبوم أغانى "انا معاك" من كلمات سعودي بن عبد الله، وألحان سهم، وتوزيع رأفت، و"بيان" من كلمات واحد، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان، و "لا تستسلم" من كلمات سعودي بن محمد العبد الله الفيصل، وألحان سهم، وتوزيع بشار سلطان.

يذكر أن آخر أعمال أصالة أغنية "جيتني مكسور" من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس، من ناحية أخرى تستعد أصالة، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل شىء في الحياة كالنجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع.