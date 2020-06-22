شكرا لقرائتكم خبر عن عيد أب سعيد.. شاكيرا تحتفل بيوم الأب العالمى وتوجه رسالة لوالدها: بحبك جدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة العالمية من الأصول اللبنانية شاكيرا باليوم العالمي للأب، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لها برفقة والدها، معلقة عليها :"عيد أب سعيد.. أحبك جدا".
ويحتفل العالم الأحد الموافق 21 يونيو بيوم الأب العالمي، الذي يشكل مناسبة للاعتراف بالمجهودات، التي يقوم بها الأباء في المجتمع من أجل أبنائهم.
وفي عام 1909، ابتكرت الأمريكية سونورا لويس سمارت، عيد الأب، حيث كان يهدف إلى تكريم لوالدها، وليام جاكسون، الذي تكفل بتربيتها رفقة أشقائها الخمس، بعد وفاة زوجته، وبعد ذلك قدمت عريضة توصي بتخصيص يوم للاحتفال بيوم الأب العالمي.
على صعيد آخر، كشفت النجمة العالمية الكبيرة شاكيرا، هوايتها الجديدة، والمتمثلة فى استخدام لوح التزلج، ونشرت فيديو لنفسها وهى تمارس هوايتها الجديدة.
ونشرت شاكيرا فيديو لنفسها على لوح التزلج، عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت :" هوايتي الجديدة: كانت إما هذه أو صناعة الفخار".
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