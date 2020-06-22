شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش يروى تفاصيل مرضه بعد تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان مصطفى درويش تعافيه من فيروس كورونا والذى أصابه قبل عدة أيام، حيث نشر مصطفى عبر حسابه على "إنستجرام" فيديو قال خلاله: "الحمد لله سلبي كورونا.. تجربتي مع كورونا، شكرا لكل اللي دعالي ربنا مايورينا مكروه فى حد".

وقال مصطفى فى الفيديو الذى امتد 5 دقائق: "هلخص الموضوع.. الأعراض كانت صداع ومغص وعدم تذوق وارتفاع درجة حرارة.. المرض ده بيتلخص فى 3 حاجات.. المرض الجسمانى.. فلازم نحافظ على الفيتامينات والمضادات الحيوية.. ولازم تخلى بالك من حراراتك.. ثانية العامل النفسى لأن الناس بدأت تخاف من الناس اللى عنده كورونا.. وقبل ما أكتب البوست اللى بقول فيه أن عندى كورونا.. أنا فكرت فى الناس اللى حواليا.. لو قولت إن عندى كورونا ممكن ما اشتغلش والناس تخاف منى.. بس قولت حرام أنا لو شيلت ذنب حد هيبقى صعب جدا".

Advertisements

وتابع مصطفى: "أنا كتبت البوست وقولت اللى يحصل يحصل.. ولكن لقيت دعم والناس كلها بتدعيلي وكل الناس بتبعتلي احنا جنبك وصاحبى جالى البيت.. وأمير صاحبى جابلى طيارة.. وطبعا كنا منعزلين.. بس كان فى حد جنبي بيجيبلي أكل.. والحاجات ديه بتفرق جدا.. ولو كنت قعدت الفترة ديه لوحدى كان هيحصلى حاجة".



مصطفى درويش

وأضاف درويش: "جالى رسائل من كل دول العالم.. والرسائل جميلة.. والأستاذ جمال العدل كلمنى وقالى لو عاوز حاجة أجيلك .. وكذلك محمد العدل.. انا حاسس ان ربنا جبر بخاطرى جدا".

وأكد درويش: "أنا بقيت سليم من كورونا.. لأن فى ناس بتحبنى من كل حتة سواء أعرفها أو ماعرفهاش.. ممكن أكون طبطبت على حد فيوم فربنا جبر بخاطرى.. فياريت تجبروا بخاطر بعض واقفوا جنب بعض وماتخافوش من حاجة .. ده مش إيدز .. ده برد بس غبى شوية.. وخليك عارف اللى كاتبه ربنا هيكون.. وماحدش يتنمر على التانى.. وأنا إن شاء الله اعرف طريقة التبرع بالبلازما.. ومن بكرة هتبرع بيها إن شاء الله.. لأنه عيب ربنا يكرمنا بحاجة ويشفينا ومانقولوش شكرا بتبرعنا ده".

وأختتم درويش: "بشكر كل الناس اللى شكرتنى.. وخايف أقول أسامى علشان مانساش حد ويزعل.. وشكرا لجبران الخاطر اللى انتوا عملتوه معايا.. ربنا يجبر بخاطركم".