شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش: الحمد لله نتيجة المسحة الثالثة سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان مصطفى درويش لـ"الخليج 365" إن نتيجة المسحة الثالثة التي أجراها بعد خضوعة للعلاج من فيروس كورونا جاءت سلبية شاكرا الله عز وجل مؤكدًا أن شفاءه جاء بفضل الله ودعاء كل أصدقائه وجمهوره.

وتابع درويش حديثه عن تلك التجربة موضحًا أنها كانت في بدايتها قاسية لكن العامل النفسي والحماس كانا من ضمن أسباب هزيمة الفيروس اللعين وأشار درويش إلى أن المحنة كشفت كم الناس الطيبة الأصيلة التى وقفت معه ودعمته حتي لو بالسؤال ووجه درويش نصيحة للجميع قائلا: "حافظوا على أنفسكم جيدا ولا تستهتروا" وفي وقت سابق.

وكان مصطفي طالب متابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام" بالدعاء له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "هتعدي بإذن الله بفضل دعواتكم"، فى حين دعمه عدد كبير من نجوم الفن، فكتب أحمد السعدني:"ألف سلامة يا درش خير إن شاء الله"، وعلقت آيتن عامر: "سلامتك يا مصطفى هتعدى طبعا باذن الله".

Advertisements

من أخر أعمال مصطفي كان مسلسل بـ100 وش رمضان الماضي حيث انتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلي حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.