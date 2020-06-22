شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التأخير.. أحمد السعدنى: أول يوم امتحانات ثانوية عامة نطيت السور عشان أدخل اللجنة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف: "صحيت 9 إلا خمسة في بيتنا أحمد عرابي المهندسين على أمى بتنفضني عالسرير زي ما بتنفض السجادة في الشباك نزلت بالبيجاما تقريبا ونزلت معايا ومحضرالي سندوتشات وصلنا المدرسة 9 وربع لقينا البوابة مقفولة، أمي شبكتلي ونطيت من فوق السور، على صوت بتاع الأمن بينده عندك يا ابني عليا سبرنت مو صلاح أو على أيامها ياسر ريان (الجناح الطائر)".
وتابع: "جري في المدرسة كلها بتوه بتاع الأمن زي مطاردات سلام يا صاحبي وصلت للجنة وبوس أيادي عشان يدخلوني وامتحن وبعد الامتحان وقفنا عند كشك قدام المدرسة بنسمع شريط عمرو دياب كان لسه نازل أغنية مش هضعف، وروحت أمي كانت عاملالي بطاطس محمرة كلتها ونمت".
وأردف قائلا: "أمي موققفتش عند المدرسة تستناني والحمد لله نجحت بتفوق يعني الوقفة بره مش بتفرق يا والدي ويا والدتي روحوا البيت وادعوا من قلبكوا وإن شاء الله أبنائكم حيتفوقوا زيى ويجيبوا ٢٥/٥٠".
يأتى ذلك بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة، أمس الأحد، من أول أيام الامتحانات، فيما أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن معظم طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول، مشيراً إلى أن بعض الصور والفيديوهات التى تم تداولها عبر السوشيال ميديا، تروج لشائعات سلبية تهدف إلى محاربة المنظومة الجديدة ولا تريد الخير لمصر.
وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة لن تلتفت إلى الشكاوى التى يطلقها البعض على السوشيال ميديا، كونها لا تريد الخير لمصر، مشدداً على أن الوزارة تستجيب لأى شخص يتقدم بشكوى.
وتابع وزير التربية والتعليم:" أول مكان انتشرت فيه صور ما يقولون أنها للغش كانت مواقع تابعة للإخوان، مؤكداً أن نسبة حضور الطلاب فى اليوم الأول للامتحانات تزيد الـ99%.
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