شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التأخير.. أحمد السعدنى: أول يوم امتحانات ثانوية عامة نطيت السور عشان أدخل اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع الفنان أحمد السعدني ذكرياته خلال امتحانات الثانوية العامة، كاشفا عن كواليسه مع أول يوم امتحانات في الثانوية العامة، قائلا: "أول يوم امتحان ثانوية عامة كان لغة عربية الساعة 9 صباحاً مدرسة جمال عبد الناصر".

وأضاف: "صحيت 9 إلا خمسة في بيتنا أحمد عرابي المهندسين على أمى بتنفضني عالسرير زي ما بتنفض السجادة في الشباك نزلت بالبيجاما تقريبا ونزلت معايا ومحضرالي سندوتشات وصلنا المدرسة 9 وربع لقينا البوابة مقفولة، أمي شبكتلي ونطيت من فوق السور، على صوت بتاع الأمن بينده عندك يا ابني عليا سبرنت مو صلاح أو على أيامها ياسر ريان (الجناح الطائر)".

وتابع: "جري في المدرسة كلها بتوه بتاع الأمن زي مطاردات سلام يا صاحبي وصلت للجنة وبوس أيادي عشان يدخلوني وامتحن وبعد الامتحان وقفنا عند كشك قدام المدرسة بنسمع شريط عمرو دياب كان لسه نازل أغنية مش هضعف، وروحت أمي كانت عاملالي بطاطس محمرة كلتها ونمت".

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