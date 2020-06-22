شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى وأحمد فهمى ونجوم مسرح مصر يشيعون جثمان نجل أوس أوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد الآن فى منزل نجم مسرح مصر محمد أسامة الشهير ب أوس أوس، الكائن بأحد كمباوندات الشيخ زايد، عدد كبير من نجوم الفن للمشاركة فى تشييع جثمان طفله الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، والذى توفى منذ قليل بعد سقوطه أرضا على وجهه فاقدا الوعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وحرص على المشاركة فى تشييع جثمان الطفل، الفنان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والفنانين أشرف عبد الباقى ومحمد عادل إمام وأحمد فهمى ونجوم مسرح مصر على ربيع ومصطفى خاطر وحمدى الميرغنى ومحمد أنور وكريم عفيفى وسليمان عيد وعزوز عادل وعدد آخر من الفنانين.

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كان أخر تواجد للفنان محمد أسامة "أوس أوس"، خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "اتنين فة الصندوق"، حيث تقاسم بطولته مع حمدى الميرغنى ومحمد عبد الرحمن نجمى مسرح مصر بالإضافة إلى الفنان الكبير صلاح عبد الله والكوميديان بيومى فؤاد ، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى.