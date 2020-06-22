شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تحتفل بيوم الأب بصورة تجمع والدها وشقيقاتها حلا ومايا ورشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة هنا شيحة بيوم الأب العالمى، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث نشرت "هنا" 3 صور مع والدها، الفنان التشكيلى أحمد شيحة، الأولى وهى فى فترة المراهقة، والثانية سيلفى، والثالثة تجمع كل من الشقيقات الأربعة هنا وحلا ورشا ومايا، وعلقت هنا على الصورة قائلة: "عيد أب سعيد.. أبي المذهل.. العمود الفقري والدعم الدائم".

هنا شيحة مع والدها وشقيقاتها

هنا فى فترة مراهقتها Advertisements

هنا مع والدها وقبل أيام هنأت هنا شيحة ابنها "آدم العوامري" لتخرجه في دفعة 2020، مشيرة إلى أن دفعته مرت بظروف صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19. ونشرت مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقة:" دفعة 2020 ، مبروك ليكم كلكم على التخرج.. فخورة بيكم جدا وبنجاحكم رغم كل الظروف الصعبة اللي مريتوا بيها، قريب جدا هنعمل حفلة كبيرة ونحتفل كلنا بتخرجكم وتعوضوا كل اللي فاتكم .. مبروك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة تحتفل بيوم الأب بصورة تجمع والدها وشقيقاتها حلا ومايا ورشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.