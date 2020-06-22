شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابن الفنان أوس أوس الرضيع بعد أيام من ولادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل منذ قليل الطفل الرضيع علي، نجل الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عن عمر يناهز الثلاثة أشهر، ومن المقرر دفن جثمان الطفل بعد قليل بمدافن الأسرة في صلاح سالم.

وكان أوس أوس احتقل بعيد ميلاد نجله الأكبر، موجها له رسالة فى هذه المناسبة عبر حسابيه على "فيس بوك" و"إنستجرام" قائلا: ابنى وصاحبى و حبيبى كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك عَلى أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى".

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يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .