فن ومشاهير

الأول من يوليو.. موعد عرض "شديد الخطورة" على "WATCH iT"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منصة "WATCH iT"، عن عرض مسلسل "شديد الخطورة"1 يوليو المقبل، كأول عمل من إنتاج المنصة الأصلية عبر WِATCH iT ORIGINAL.

 

المسلسل يدور في دراما التشويق والحركة في سلسلة حلقات من بطولة النجم أحمد العوضي والنجمة ريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي والفنانة ناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية. العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.

 

تدور أحداثه حول مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.

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الجدير بالذكر أن المنصة، كانت قد قدمت في رمضان 2020، 13 مسلسلًا وبرنامج مقالب، للمشاهدين، تضمنوا عددًا من الأعمال الحصرية لها فقط، لتشجيع المشاهدين على البقاء في المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي كإجراء احترازي لمنع انتشار عدوى (كوفيد -19)، بالإضافة إلى عدد كبير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، والأفلام الوثائقية عبر المنصة.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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