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شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من يوليو.. موعد عرض "شديد الخطورة" على "WATCH iT" والان مع تفاصيل الخبر
المسلسل يدور في دراما التشويق والحركة في سلسلة حلقات من بطولة النجم أحمد العوضي والنجمة ريم مصطفى، وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي والفنانة ناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية. العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.
تدور أحداثه حول مهندس شاب يعمل فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.
الجدير بالذكر أن المنصة، كانت قد قدمت في رمضان 2020، 13 مسلسلًا وبرنامج مقالب، للمشاهدين، تضمنوا عددًا من الأعمال الحصرية لها فقط، لتشجيع المشاهدين على البقاء في المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي كإجراء احترازي لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بالإضافة إلى عدد كبير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، والأفلام الوثائقية عبر المنصة.
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