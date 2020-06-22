شكرا لقرائتكم خبر عن "انت وبختك".. أحدث أغانى المطربة مروة ناجى بتوقيع مصطفى محفوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المطربة مروة ناجى أغنية جديدة سنجل بعنوان "أنت وبختك"، من كلمات جمال الخولى، وألحان مصطفي محفوظ، وتوزيع الموسيقي عمر إسماعيل، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

وكانت المطربة مروة ناجى قد طرحت دعاءً دينياً بعنوان "أنا المكسورة" في شهر رمضان الماضي، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضري، ويقول مطلع الدعاء: أرزقني حسن الختام.. يارب أنت السلام ".

كما طرحت مروة مؤخرا أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، بعنوان "لما لقيتك"، وتم تصوير الكليب بالكامل فى لبنان، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع محمد مجدى، وإخراج فادى حداد.

ومنذ عرض الكليب "لما لقيتك" لمروة، كان من بين المهنئين من الوسط الفني الفنانة زينة، والمطرب حسام حبيب، والشاعر الغنائي خالد تاج الدين، والملحن عزيز الشافعي، والفنان إيهاب فهمى، والملحن محمد رفاعي، والإعلامي محمد نشأت، والملحن وليد سعد، والمخرجة بتول عرفه وغيرهم من كبار الملحنين والشعراء.